أستاذ مناخ: ارتفاع حرارة الأرض يؤثر سلبيا على دورة حياة المحيطات

قال الدكتور علي قطب أستاذ المناخ، إن هناك ارتباطا بين ارتفاع منسوب المحيطات نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض، وتغيير دورة حياة المحيطات، موضحًا أن دورة حياة المحيطات تتضمن وجود تبخر وتكوين السحب لتتساقط الأمطار المكونة من مياه عذبة.

وأضاف قطب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي باسم طبانة ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مياه البحار والمحيطات والتي تتكون من المياه المالحة تتجدد بسبب تصاعد هذه الأبخرة لطبقات الغلاف الجوي، وتكوينها على شكل سحب، ثم هطول أمطار، وهذه الأمطار ترتوي بها المناطق الصحراوية أو المناطق البعيدة عن المحيطات أو المناطق الشاطئية، وهو ما يعني أن دورة حياة المحيطات والبحار مستمرة وطبيعية.

استمرار تبخر مياه المحيطات بسبب زيادة درجة حرارة الأرض

وكشف أستاذ المناخ أن تصاعد الأبخرة من المحيطات والبحار يزداد نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض، إذ أن ارتفاع درجة حرارة الأرض ينتج عنه ارتفاع درجة حرارة المياه بالبحار والمحيطات، وبالتالي استمرار عملية التبخر وتكثف المياه وسقوطها في شكل أمطار.

تغير درجة ملوحة المحيطات سيؤثر سلبيًا على الكائنات البحرية

ولفت إلى أن تزايد سقوط الأمطار نتيجة زيادة التبخر له تأثر سلبي على المحيطات، إذ أن مياه المحيطات لها درجة ملوحة معينة، تحافظ بها على الكائنات البحرية الموجودة، والتي ستتأثر بالسلب بتغير درجة الملوحة نتيجة زيادة مياه الأمطار العذبة.