وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الغربية لجميع المؤهلات

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية عن عدة فرص عمل ضمن نشرتها الشهرية للتوظيف للشباب من الجنسين ضمت وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الغربية بخبرة وبدون.

كما تتاح وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الغربية للشباب من الجنسين حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، مع توفير مواصلات ببعض الوظائف المتاحة، وتأمين صحي وتأمين اجتماعي.

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الغربية

وظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الغربية تعرضها «الوطن» لمتابعيها ليتمكن الشباب ممن تنطبق عليهم الشروط التقديم.

- شركة ميجاباك لصناعات الفوم والبلاستيك تطلب عمال إنتاج بمؤهلات عليا ومؤهلات متوسطة وعمال نظافة بدون مؤهل سن يبدأ من 20 حتى 35 عاما براتب يبدأ من 2700 جنيه مع توفير تأمين اجتماعي وتأمين صحي.

وظائف خالية للشباب

- مصنع ليبرتي يطلب 20 عامل خياطة بمؤهلات متوسطة تبدأ من 35 عاما ويحدد الراتب وفقا للمقابلة، مع توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي.

- شركة يورتكس تطلب عدة وظائف خالية منها عمال إنتاج ، بمؤهلات عليا ومتوسطة وعمال نظافة بدون مؤهلات، بسن يبدأ من 20 حتى 35 عاما براتب يبدأ من 2700 جنيه مع توفير تأمين صحي وتأمين اجتماعي، ومواصلات.

التقديم لوظائف وزارة القوى العاملة 2023

حددت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية طريقة التقديم لوظائف وزارة القوى العاملة 2023 بمحافظة الغربية عن طريق تقديم طلب بالعمل وتحديد اسم المهنة والسيرة الذاتية ورقيا للمديرية، وإنتظار النتيجة.