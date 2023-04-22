تبدأ 6 مايو.. تعرف على تفاصيل مقابلات وظائف النيابة الإدارية دفعة 2022

تبدأ هيئة النيابة الإدارية في إجراء المقابلات لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من خريجي كلية الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2022 في 6 مايو المقبل في تمام التاسعة صباحاً، وذلك بعد غلق باب التقديم وسحب الملفات في 28 مارس الماضي، لتبدأ المرحلة الأولى نحو خطوة التعيين والمتمثلة في المقابلة الشخصية.

مكان إجراء المقابلة

ووفقاً لبيان رسمي صادر من النيابة الإدارية، تجري المقابلات بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة، في تمام التاسعة صباحاً، ويمكن لكل من تقدم للوظيفة أن يستعلم عن موعد مقابلته وذلك عن طريق الدخول على موقع الهيئة من هنا.

تعليمات حضور المقابلة الشخصية للنيابة الإدارية

ووفقاً للنيابة الإدارية فجاءت تعليمات المقابلة للمتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون كالتالي :

-التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- احضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

- ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة.