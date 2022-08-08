انتهاء إجراء المقابلات الشخصية لامتحانات القبول بمدارس التمريض في السويس غدًا

تجري مديرية الشؤون الصحية بمحافظة السويس المقابلة الشخصية للقبول بمدرسة التمريض للبنين والبنات، من الحاصلين على الشهادة الإعدادية، نهى الجنايني مدير إدارة التدريب والمدارس، لليوم الثاني على التوالي، على أن تنتهي غدا الثلاثاء.

المقابلات مستمرة حتى الغد

ومن جانبه أكد الدكتور، إسماعيل الحفناوى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة السويس، أن المقابلات الشخصية، للقبول بمدرسة التمريض بالسويس مستمرة، اليوم والغد الثلاثاء، بحسب المقرر أن تتم على مدار 3 أيام متتالية، مشيراً إلى أن انطلاق فعاليات إجراء المقابلات الشخصية شهد الدقة والأمانة والتركيز الشديد، حتى يتم تخريج مسؤولي تمريض على كفاءة عالية، وذلك لاختيار طلاب فصل البنين، والبنات، منوهًا إلى قبول 3 فصول من البنين والبنات لمدرسة التمريض بالسويس بعد المقابلة الشخصية.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالسويس، أن إجمالي المتقدمين، للالتحاق بمدرسة التمريض بالسويس، خلال العام الجاري 106 طالبات، و75 طالبًا، بإجمالي 181، اجتاز 166 منهم الامتحانات التحريرية، ومن المقرر قبول 140 منهم فقط، 80 طالبة، 60 طالبًا، سيتم اختيارهم من خلال المقابلة الشخصية، ليكون النهائي المتبقي قوام 3 فصول، فصلان للبنات وفصل للبنين ممن تم إجراء المقابلات الشخصية واجتازوا بنجاح الاختبارات التحريرية.

المقابلات الشخصية بحضور وكيل الصحة بالمحافظة

المقابلة الشخصية بحضور وكيل وزارة الصحة للناجحين في الامتحان التحريري حيث أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان عن بدء إجراء المقابلات الشخصية للناجحين، من الحاصلين الشهادة الإعدادية وإستطاعوا إجتياز، الإمتحانات التحريرية للمتقدمين لمدارس التمريض التابعة لمديرية الصحة بالسويس، وذلك تحت إشراف الدكتوره نهي الجنايني مدير إدارة التدريب والمدار، حضور ثريا حنفي مدير إدارة التمريض، حيث يتم تصفية المتقدمين من حيث الأفضلية في الثقافة العامة والتركيز وعدد من الصفات الشخصية المطلوبة في مجال الصحة وتحديدًا التمريض.