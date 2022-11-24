تعيينات شركة المياه بدمياط.. موعد ومكان إجراء المقابلات الشخصية لوظائف 2022

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن موعد إجراء المقابلات الشخصية لـ591 من المتقدمين الناجحين لشغل وظائف «مهندس صيانة ميكانيكية - مهندس صيانة كهربائية - مهندس تكنولوجيا معلومات وشبكات - مهندس تكنولوجيا معلومات برمجة - أخصائي أمن - فني مشروعات - فني ميكانيكا - فني كهرباء - مراقب أمن - عامل تشغيل - حارس»، وفقا لإعلان وظائف رقم 1 لسنة 2022.

موعد إجراء المقابلات الشخصية لوظائف شركة المياه والصرف 2022

وحددت الشركة موعد إجراء المقابلات الشخصية للناجحين، كالتالي:

موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة «أخصائي أمن - حارس»، 29 نوفمبر 2022.

موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مراقب أمن، 30 نوفمبر 2022.

موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة مهندس صيانة ميكانيكية - مهندس تكنولوجيا معلومات وشبكات - مهندس تكنولوجيا معلومات برمجة - فني مشروعات - فني ميكانيكا»، 1 ديسمبر المقبل.

موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفة «فني كهرباء - عامل تشغيل»، 2 ديسمبر 2022.

مكان إجراء المقابلات الشخصية لوظائف شركة المياه والصرف 2022

وطالبت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، الناجحين المتقدمين لإجراء المقابلات الشخصية بالحضور إلى المقر الرئيسي للشركة، بشارع مشرفة - كوبري المعلمين سابقا، على أن تبدأ المقابلات من الساعه التاسعة صباحا، مع ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومى لكل متقدم.