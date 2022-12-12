تعيينات شركة المياه.. موعد إجراء المقابلات الشخصية والاختبارات العملية

حددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن اليوم الاثنين، موعد إجراء المقابلات الشخصية والاختبارات العملية للمجتازين للاختبارات التحريرية لـ 150 من المتقدمين لشغل وظائف «سائق معدات - سباك - كهربائي لحام» بكافة المراكز وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021.

مكان إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف 2021

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، إلى أن المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف «سائق معدات - سباك - كهربائي لحام» تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم بمركز تدريب الكنوز بجوار محكمة الأسرة بمدينة قنا طبقا للجدول المرفق مؤكدة على جميع المتقدمين الالتزام بالمواعيد المحددة طبقا للفرع والوظيفة المتقدم لها لعدم وجود تخلفات للاختبارات العملية والمقابلة الشخصية.

إجمالي عدد المتقدمين لإجراء المقابلات الشخصية لوظائف 2021

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا إنه سيتم إجراء 3 آلاف و963 مقابلة شخصية للمتقدمين لوظائف «مهندس - كيميائي - فني تشغيل - حرفي تشغيل - سائق» من ضمنهم الاختبارات التي ستجرى اليوم للمتقدمين لوظائف «سائق معدات - سباك - كهربائي لحام» بكافة المراكز التابعة للمحافظة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021.

ضمان الحيادية والنزاهة في إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية للمتقدمين للوظائف

وأعلنت اللجنة المشكلة من مسئولي الموارد البشرية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورؤساء شركات أخرى وديوان عام محافظة قنا وجامعة جنوب الوادي لضمان الحيادية والنزاهة في إجراء الاختبارات والمقابلات لتحقيق مبدا تكافؤ الفرص بين المتقدمين انتهاء المقابلات الشخصية والاختبارات العملية للمتقدمين لوظائف «المهندسين والكيميائيين» المعلن عنها في الإعلان رقم 1 لسنة 2021 بمركزي نجع حمادي ونقادة، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن المرحلة الثانية لاستكمال باقى الوظائف طبقا لما تم الإعلان عنه في الصفحة الرسمية للشركة مسبقاً.