103 آلاف زائر لحديقة حيوان الجيزة في ثاني أيام عيد الفطر

أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة أن عدد الزائرين لحديقة الحيوان بالجيزة اليوم بلغ 103 آلاف زائر في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

60 ألف زائر في اليوم الأول

أوضحت الوزارة في تقرير يرصد الزائرين الحديقة أن أمس الجمعة بلغ عدد الزائرين في اليوم الأول لعيد الفطر 60 ألف زائر.

163 ألف زائر في يومين

وأشارت الحديقة إلى أنه بهذا العدد يبلغ إجمالي زائري الحديقة خلال اليومين الأول والثاني من عيد الفطر 163 ألف زائر.

وجه الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الشكر لكل العاملين بالحديقة وأجهزة الشرطة بالجيزة على ما يبذلونه من جهد لراحة المواطنين وتوفير كافة الوسائل للاستماع باجازة العيد مشيرًا إلى ان تذكرة دخول الحديقة بـ5 جنيهات والأطفال مجانا.

في سياق آخر، أكد الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي أن الإدارة التابعة لوزارة الزراعة على مستوى كافة المحافظات تقوم بمتابعة حقول تقاوي المحاصيل الاستراتيجية لتقاوي الإكثار للجهات الحكومية والشركات وخاصة محصول القمح حيث بدأ موسم الحصاد لبعض المساحات في محافظات (أسوان والوادي الجديد ومدينة النوبارية) حيث تم درس حوالى 2320 فدانا لاصناف القمح المختلفة.