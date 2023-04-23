تجديد حبس سائق متهم بحيازة 22 كيلو حشيش في القاهرة

خضع متهم بالإتجار في المواد المخدرة بالقاهرة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة إليه، وقررت النيابة العامة تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في الموعد القانوني.

الإتجار بمخدر الحشيش

البداية حسب ما جاء في بيان وزارة الداخلية، عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سائق يقيم بمحافظة الإسماعيلية، أثناء استقلاله سيارة أجرة، بحوزته كمية من مخدر الحشيش، تزن 22.5 كيلوجرام، وهاتفي محمول.

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص، بقصد توصيلها من الإسماعيلية للقاهرة لشخص آخر مقابل مبلغ مالي، وألقي القبض عليه بالقاهرة.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم والمحامي بالنقض، إن المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.