اللحظات الأخيرة في حياة عامل بمنشأة ناصر.. لقي مصرعه بمشاجرة مع صاحب مخبز

خلافات سابقة وصلت لطريق مسدود بين «محمد فتحي» الذي يبلغ من العمر 49 عاما «عامل»، وصاحب مخبز، إذ لم يكن يتوقع الأول أن تنتهي تلك الخلافات بطريقة مأساوية عندما قرر الثاني التخلص من حياة الأول بطلق خرطوش بعد تدخل الكثير من الجيران من أهالي منطقة الوحايد بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة، ولكن دون جدوى، وجرى نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

طلقة خرطوش أنهت حياته

مشهد مروع لم ينسه الحاضرون عندما شاهدوا لحظة مقتل المجني عليه على يد جاره صاحب مخبز بطلق الخرطوش، وسط صريخ وعويل من سيدات المنطقة «حد يطلب الإسعاف والنجدة يا جماعة الراجل بيموت الحقونا»، وعند وصوله إلى المستشفى وسط محاولات من الطاقم الطبي ولكن لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

بدأت الأحداث عندما وصلت لمأمور القسم إخطارا من إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص نشوب مشاجرة بين طرفين تبادل طرفها إطلاق الخرطوش ما أسفر عن سقوط قتيل، والمعاينة بينت مقتل "محمد.فتحي" 49 سنة، عامل بخرطوش بالوجه، وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحاله اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة للتحقيق.

قرارات النيابة حول الجريمة

قرارات النيابة حول الجريمة، تجاه المتهم كانت من بينها حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبسه 15 يوما للمرة الثانية، وعرضه على مصلحة الطب الشرعي، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

تعرف على عقوبة القتل العمد

يقول المحامي والخبير القانوني محمد علي، إنَّ العقوبة القانونية التي تنتظر المتهم، بالفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أنَّه يحكم على فاعل هذه الجناية، «أي جناية القتل العمد» بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، مشيرًا إلى أنَّ هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد جناية أخرى، وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدد في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.