أحمد عيد: «كنت هعتذر عن مسلسل عملة نادرة.. وتحديت نفسي لنجاح الشخصية»

كشف الفنان أحمد عيد، أن دوره في مسلسل «عملة نادرة» في شخصية مسعود كان تحدياً له وأنه كاد أن يعتذر وتردد في بادئ الأمر، قائلاً: «عندما تم ترشيحي للمسلسل تفاجأت بالاختيار وذكرت صعوبة الدور وكدت أن أعتذر وبدأت في ترشيح شخصيات بديلة».

وتابع خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»: حتى مكالمة ماندو العدل التي جعلتني أحسم قراري وأقبل عندما أخبرني بوجود مصحح لغوي وكنت شايف الموضوع صعب خاصة إني قاعد بقالي فترة مافيش شغل»، موضحا: «ماندو العدل كان معايا في كل التصوير في مسلسل عملة نادرة».

مسلسل «عملة نادرة» تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب