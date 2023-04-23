النشرة الدولية: هجوم إرهابي في سوريا.. ومظاهرات للدفاع عن البيئة في فرنسا

شهد عدد من الدول أحداثًا سياسية وأمنية خلال الساعات الماضية، أبرزها الهجوم الإرهابي جنوب سوريا، والذي أسفر عن مقتل جندي، فيما تظاهر محتجون في اعتراضا على مشروع طريق سريع.

مقتل جندي سوري جراء هجوم إرهابي جنوب البلاد

وقُتل جندي سوري خلال التصدي لاعتداء مجموعة إرهابية في ريف درعا الشمالي، جنوب البلاد، أمس، فيما لقي إرهابيين إثنين مصرعهما وأصيب آخران، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وفي العراق، لقى 3 جنود مصرعهم وأصيب رابع، في حادث سير على الطريق 160 بمحافظة الأنبار غرب البلاد، وقال مصدر أمني، في تصريح لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن الضحايا من الفرقة الخامسة، فيما أعلن وزير الدفاع العراقي، ثابت محمد العباسي، إقالة قائد موقع التاجي ومدير استخبارات الموقع وإحالتهما للتحقيق على خلفية التقصير.

مظاهرات في جنوب فرنسا بسبب طريق سريع

وفي فرنسا، تظاهر آلاف الأشخاص من المدافعين عن البيئة، احتجاجا على مشروع طريق سريع جنوب البلاد، بدعوى إسهام المشروع في زيادة تداعيات الأزمة المناخية.

وسار نحو ما يزيد عن 12 ألف شخص في طرق غير معبدة وعبر أحراج أحيانا متتبعين جزء من ترسيم الطريق السريع المقبل الذي يفترض ربطه بين مدينتي تولوز وكاستر.

وكان استطلاع للرأي، أظهر في وقت سابق، أن أكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن أداء رئيس البلاد إيمانويل ماكرون الذي تقترب شعبيته من أدنى مستوياتها، وفقا لما ذكرته وكالة «أنباء الشرق الأوسط».

وأبدى نحو 26 % فقط من المشاركين في استطلاع أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام المعروف باسم «إيفوب»، لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية، رضاهم عن أداء ماكرون بتراجع نقطتين.

47 % من الفرنسيين غي راضي عن أداء ماكرون

وقال 47 % من أصل 72 % من المستطلعين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن أداء ماكرون، إنهم غير راضين بشكل كبير، بزيادة قدرها 7 نقاط منذ صدور قانون إصلاح نظام التقاعد في 15 أبريل الجاري.

وأظهر استطلاع «إيفوب»، تراجع شعبية رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، وقال 27% فقط، إنهم راضون عن أدائها، أي أقل بنقطتين مما كان عليه قبل إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد.

وفي الولايات المتحدة، كشفت لائحة اتهام مكونة من 65 صفحة، أن أبناء بارون المخدرات في المكسيك خواكين جوزمان، الشهير بـ«إل تشابو»، يتخلصون من أعدائهم بطرق بشعة عبر إلقائهم أحياء داخل أقفاص توجد فيها نمور جائعة، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز» البريطانية.

اقتصاديا، يسعى المؤسس المشارك لشركة «جوجل» الأمريكية، الملياردير من أصول روسية سيرجي برين، لتأسيس مؤسسة غير ربحية «كاتالست 4»، بقيمة نصف مليار دولار تركز على الصحة والتغير المناخي.

وقالت بيانات صحفية إن أغلبية التمويل حتى الآن تأتي من أسهم شركة «تسلا» لصناعة السيارات الكهربائية التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وفي المملكة المتحدة، شنت ميجان ماركل دوقة ساسكس، زوجة الأمير البريطاني هاري هجوما عنيفا على الصحافة البريطانية، بعد تقارير حول رسائل متبادلة مع الملك تشارلز الثالث لعبت دورا في قرارها بعدم حضور مراسم تتويجه في مايو المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي تليجراف» البريطانية.