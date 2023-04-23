أرخص أماكن الخروج في العيد بالقاهرة.. تبدأ من 5 جنيهات

باتت الكثير من الأسر المصرية قبل تحديد أماكن الخروجات في العيد، تفضل معرفة أسعار الدخول في كل مكان لاختيار الفحسة الأنسب وفق لميزانيتها الخاصة، وفي ظل وجود الكثير من الأماكن للخروج في محافظتي القاهرة الجيزة، نرصد أرخص 10 أماكن بالقاهرة الكبرى للخروج في العيد، وأسعارها ومواعيدها، حتى يختار المواطنون ما يتلائم معهم.

أرخص 10 أماكن بالقاهرة الكبرى للخروج في العيد

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في إطار الأخبار الخدمية اليومية، متوسط أرخص 10 أماكن بالقاهرة الكبرى للخروج في العيد، خاصة الخروجات العائلية وأسعارها، إذ تستطيع العائلات المصرية، اختيار المكان المناسب مع إمكانياتها المادية، وتتنوع بين الحدائق والملاهي، كما يلي:

حديقة الحيوان

وفقًا لما كشفت عنه الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، يبلغ سعر تذكرة الدخول إلى الحديقة نحو 5 جنيهات للمصريين و20 جنيهًا لغير المصريين، ومواعيد الدخول من الساعة 8 صباحاً حتى 4 مساءً.

جزيرة المعادي

سعر دخول جزيرة المعادي 25 جنيهًا للفرد، وهي مجموعة من الجزر الواسعة، وتوجد بها مركب للتجول بين الجزر بسعر 15 جنيهًا للفرد، بالإضافة إلى عدد من المطاعم والكافيهات، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال، ومواعيد العمل من 10 صباحا حتى 11 مساءً.

برج القاهرة

يعد برج القاهرة، واحد من أشهر أماكن الخروجات في العيد خاصة بالنسبة للشباب والأسر التي تضم أطفالا صغارًا، ويرغبون في مشاهدة القاهرة من البرج، وسعر تذكرة الدخول للمصريين 60 جنيهًا، والسعر بالنسبة للأجانب 200 جنيه، والدخول مجانًا للأطفال أقل من سن 6 سنوات.

ملاهي دريم بارك

تتنوع أسعار دخول ملاهي دريم بارك وذلك وفقًا لنوع وعدد الألعاب التي ترغب الأسرة في الاستمتاع بها، حيث يتراوح سعر التذكرة من 200 جنيه حتى 760 جنيهًا، وهي تذاكر أسرية من أربعة افراد، وتشمل وجبات مختلفة ومتنوعة، وكل تذكرة محدد بها الألعاب التي يحق الاستمتاع بها.

شارع المعز

هناك أيضًا شارع المعز بمنطقة الأزهر، ويتميز بأنه منطقة أثرية مفتوحة، لمحبي الاستمتاع بالمناطق الأثرية ومعرفة الكثير عن التراث الإسلامي، بالإضافة إلى العروض التي تُقدم به طوال أيام العيد، بأسعار تتراوح بين 20 و60 جنيهًا للفرد.

الأتوبيس النهري

يمكن الاستمتاع بالأتوبيس النهري في العيد، الذي ينطلق من مرسى ماسبيرو في رحلات نيلية حتى القناطر الخيرية، وهي رحلة تستمر أكثر من 5 ساعات بسعر 50 جنيهًا للفرد، في حين أنّ هناك رحلات قصيرة لا تزيد سعر التذكرة للفرد فيها عن 25 جنيهًا.

حديقة الأزهر

حديقة الأزهر من أكبر الأماكن المفتوحة في القاهرة، حيث تعتبر من أفضل الأماكن للمرح والانطلاق والاستمتاع بالطبيعة، ويبلغ سعر تذكرة الدخول للكبار 40 جنيهًا و30 جنيهًا للأطفال، وتفتح أبوابها للدخول من الساعة 9 صباحًا حتى 10 مساءً.