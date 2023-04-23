موعد القرعة الإلكترونية للفائزين بالحج السياحي 1444 هجرية

في إطار استعدادات المصريين لأداء فريضة الحج للعام 1444 هجرية، أعلنت وزارة السياحة والآثار مدّ المهلة المسموح بها لإدخال أسماء وكافة بيانات المتقدمين لقرعة الحج السياحي موسم 1444هـجرية عبر البوابة الإلكترونية الموحدة للحج، وذلك إلى يوم الخميس الموافق 27 أبريل، بدلا مما كان مقررا الأربعاء الماضي 19 أبريل.

أسباب مدّ مهلة إدخال بيانات الفائزين بالحج السياحي

وبحسب بيان صادر عن غرفة شركات السياحة، قالت خلاله إن قرار مد مهلة تسجيل بيانات الفائزين بالحجاج السياحي يأتي استجابة من وزارة السياحة والآثار لطلب الغرفة بمدّ موعد انتهاء تسجيل بيانات المتقدمين لقرعة الحج السياحي، مشيرة إلى أن القرار يأتي حرصا على مصلحة الشركات السياحية والمصلحة العامة للمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج، واتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الراغبين بالاستمتاع بخدمات الحج السياحي.

ولفتت إلى حرص الوزارة واللجنة العليا للحج وغرفة الشركات على تيسير الإجراءات أمام المواطنين والشركات المنفذة، والعمل معا على تنفيذ موسم حج ناجح ومميز هذا العام بعد فترة من توقف الرحلات بسبب تفشي جائحة كورونا منذ عام 2020.

موعد القرعة الإلكترونية للفائزين بالحج السياحي

أما عن موعد القرعة الإلكترونية للفائزين بالحج السياحي، أكدت الوزارة الإبقاء على موعد القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج الفائزين بالحج السياحي كما هو ضمن الضوابط المنظمة للحج يوم الأحد الموافق 30 أبريل الجاري دون تعديل.