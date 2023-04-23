«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. بينها السواحل الشمالية

كشفت الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم الأحد، إذ تتساقط بنسبة حدوث تتراوح بين 20 و30% تقريبًا على عدة مناطق، في ظل انخفاض الحرارة على الأنحاء كافة، حيث تسجل العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 والصغرى 17، والسواحل الشمالية العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

مناطق سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أنّ المناطق التي تشهد سقوط أمطار اليوم، هي مناطق من خليج السويس وجنوب البلاد، قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، ومن المتوقع وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ويسود اليوم الأحد، أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء، إذ لا زالت تتأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية الآتية من شمال أوروبا، وهذه الكتل معتدلة ومنخفضة بدرجات حرارتها، ويوجد امتداد بمنخفض جوي بطبقات الجو العليا، وبالتالي نشعر بانخفاض درجات الحرارة والأجواء الربيعية خلال النهار.

درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية

وعن تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة على أبرز مدن الجمهورية فسجلت الآتي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 29 - 17

- بنها 29 - 16

- دمنهور 28 - 16

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 28 - 16

- المنصورة 28 - 17

- الزقازيق 29 - 17

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 23 - 16

- بورسعيد 23 - 16

- الإسماعيلية 30 - 16

- السويس 31 - 17

- العريش 24 - 12

- رفح 24 - 13

- رأس سدر 28 - 15

- نخل 28 - 11

- كاترين 25 - 08

- الطور 29 - 20

- طابا 28 - 20

- شرم الشيخ 30 - 19

- الإسكندرية 25 - 16

- العلمين الجديدة 25 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 14

- سيوة 31 - 15

- رأس غارب 31 - 20

- الغردقة 30 - 20

- سفاجا 30 - 20

- مرسى علم 31 - 21

- شلاتين 30 - 21

- حلايب 29 - 22

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 29 - 20

- الفيوم 31 - 16

- بني سويف 31 - 15

- المنيا 30 - 15

- أسيوط 31 - 16

- سوهاج 33 - 18

- قنا 34 - 19

- الأقصر 39 - 21

- أسوان 37 - 21

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 40 - 21.