استقرار أسعار الدواجن اليوم والكيلو بـ 65 جنيها

استقرت أسعار الدواجن البيضاء في بورصة الدواجن بداية تعاملات اليوم، ثالث أيام العيد وذلك عقب انخفاضها أمس بقيمة 4 جنيهات قبل عيد الفطر المبارك، وتراوح سعر الكيلو في المزارع بين 65 و66 جنيهًا، كما استقر سعر الفراخ الساسو بين 71 جنيهًا و73 جنيهًا.

أﺳﻌﺎر اﻟدواﺟن اﻟﺑﯾﺿﺎء اليوم

ويتراوح سعر الدواجن البيضاء بين 65 جنيهًا و66 جنيهًا في أرض المزرعة، لتباع في المحال بسعر يتراوح بين 70 و75 جنيها للكيلوجرام، وهو سعل أقل بكثير من الوقت السابق الذي كان يباع فيه الكيلو بـ 80 و85 جنيه خلال الأسبوع الماضي.

أﺳﻌﺎر اﻟﻛﺗﺎﻛﯾت اﻟﯾوم

أما عن أسعار الكتاكيت اليوم، فسجلت أيضا استقرار في الأسعار، فالكتكوت الأبيض بين 6 جنيهات و6.25 جنيه، والساسو بيور بين 6.50 جنيهات و7.50 جنيهًا، وساسو بين 5.5 و6.50 جنيهات، والبلدي بين 3 و3.50 جنيه، والهجين بين 4 و5 جنيهات، وواصلت أسعار البيض اليوم استقرارها، بالنسبة للأبيض بين 105 و105.75 جنيه، والبيض الأحمر بين 105 و105.75 جنيه، والبلدي بين 89 و90 جنيها، وذلك في المزارع ومكاتب الجملة.

ويتجه الكثير من المواطنين عقب عيد الفطر المبارك إلى تناول الأسماك المملحة والأسماك والمنتجات البحرية بشكل عام، وذلك لأنه دائما ما يتم تناول الدواجن واللحوم خلال شهر رمضان، كما انخفضت الأسعار نتيجة ضخ الدولة لكميات كبيرة من الفراخ المجمدة التي تباع في المجمعات الاستهلاكية بسعر 65 جنيهًا.