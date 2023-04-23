أعلنت الأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة رابع أيام عيد الفطر غدا الاثنين الموافق 24 أبريل الجاري.

وكشفت الأرصاد حالة الطقس رابع أيام عيد الفطر ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يسود طقس مائل للبرودة صباحا مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وذكرت أن حالة الطقس خلال ساعات الليل يسودها طقس مائل للبرودة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية بدون استثناء، لافتة إلى ضرورة ارتداء جاكيت في حال الخروج من المنزل ليلا وخلال الصباح الباكر.

وأكدت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة وتكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة رابع أيام عيد الفطر

وعن درجات الحرارة غدا الاثنين 24 أبريل، إذ تسجل العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 والصغرى 18، السواحل الشمالية الدرجة العظمى 24 والصغرى 17 درجة.

وفي جنوب سيناء درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21، شمال الصعيد الدرجة العظمى 33 والصغرى 18، وجنوب الصعيد درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 25 أبريل

وعن درجات الحرارة العظمى الثلاثاء المقبل على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 والصغرى 18، السواحل الشمالية 26 والصغرى 17، جنوب سيناء 33 والصغرى 21، شمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 18، وجنوب الصعيد العظمى 37 والصغرى 22 درجة.