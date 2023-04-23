المواطنون يحتفلون باليوم الثالث للعيد في القناطر الخيرية.. «صور»

استقبلت حدائق الري بالقناطر الخيرية زوار الحديقة لليوم الثالث على التوالي، للاحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة، حيث تفتح الحدائق أبوابها أمام الزوار اعتبارا من الساعة السابعة صباحاً.

تكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء

وقالت وزارة الموارد المائية والري أن الوزير أصدر توجيهاته بتكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية وتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات.

تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية

وأكد الوزير أن حدائق الري بالقناطر الخيرية من مقاصد النزهة المتميزة والتي شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث انتهت الوزارة من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة، لافتا إلى مقامة على مساحة 13 فداناً.

وتابع أن الوزارة انتهت من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة، وحديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر.

ولفت إلى الانتهاء مؤخراً من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحه 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، كما يجرى حاليا إنشاء ملعب خماسي بحديقة ابو قردان بالقناطر الخيرية بالتوازي مع أعمال تطوير الحديقة.