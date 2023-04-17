حدائق القناطر الخيرية تستقبل الأسر احتفالا بشم النسيم.. «منتجع الغلابة» (صور)

شهدت حدائق القناطر في محافظة القليوبية، والمعروفة بـ«حدائق الشرق» أو «منتجع الغلابة»، توافد الزوار للاحتفال بعيد شم النسيم، والتمتع بالحدائق والمتنزهات، إذ لم تمنع ظروف شههر رمضان بعض الأسر للتوجه إلى هذه الحدائق.

تجهيز الحدائق لاحتفالات شم النسيم

واستقبلت حدائق القناطر العشرات من الأسر للاحتفال بأعياد الربيع، وسط رفع حالة الطوارئ وتجهيز الحدائق للاحتفالات بشم النسيم اليوم، وعيد الفطر الذي ينطلق نهاية الأسبوع الجاري، حيث جرى تكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية.

تطوير حدائق القناطر

وأوضح أشرف درويش، مدير عام ري القناطر، أنه جرى استقبال العشرات من الأسر داخل الحدائق احتفالا بشم النسيم، مشيرا إلى الانتهاء من تطوير حدائق لؤلؤة الشرق والمركز الثقافي والنيل والبحيرة والياسمين والتوفيقي والزهور بمساحة اجمالية 48 فدانا.

وأكد «درويش»، في بيان له، أنه جرى تكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق بالقناطر الخيرية، إضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق ، وتجهيز الجراجات إستعداداً للأعياد حيث فتحت الحدائق أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحاً اليوم للاحتفال بشم النسيم حيث من المقرر أن تفتح الابواب في هذا الموعد خلال احتفالات الأعياد.

وأوضح «درويش»، أن أعمال التطوير تتم ذاتياً من خلال أجهزة الري وإعتماداً على مهندسي وعمال إدارة ري القناطر وبإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها، ويتم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيا بمعرفة مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية

أضاف درويش أن الإدارة إنتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدان ، كما إنتهت الوزاره من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة ، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة ، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة ، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة وحديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر