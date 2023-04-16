«الري» تعلن استعدادها لاستقبال زوار القناطر الخيرية احتفالا بالعيد

أعلنت وزارة الموارد المائية والري رفع درجة الاستعداد لاستقبال الزوار في حدائق القناطر الخيرية، للاحتفال بأعياد شم النسيم والقيامة وعيد الفطر، حيث تشهد القناطر الخيرية إقبالًا من المواطنين الراغبين في الاستمتاع بالأجواء المفتوحة وسط المساحات الخضراء وعلى ضفاف نهر النيل.

تكثيف أعمال الصيانة والنظافة

وقال المهندس علي منوفي، رئيس مصلحة الري: «تم تكثيف أعمال الصيانة والنظافة للمسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكل الحدائق في القناطر الخيرية، وتطعير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعداداً للأعياد»، لافتا إلى أنّ الحدائق تفتح أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحًا خلال فترة الأعياد.

حدائق القناطر الخيرية

وأوضح أنّ أعمال التطوير التي قامت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والري في حدائق القناطر الخيرية، ينفّذ من خلال أجهزة الوزارة واعتمادًا على مهندسي وعمال الوزارة وبإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها، ويتم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيًا بمعرفة مهندسي وعمال الوزارة في القناطر الخيرية.

وأكد أنّ الوزارة انتهت من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية، والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة (13) فدانا، كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة، وحديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر، كما تم الانتهاء مؤخرًا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحه 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر في الجيزة، كما يجرى حاليًا عمل ملعب خماسي بحديقة أبو قردان في القناطر الخيرية بالتوازي مع أعمال تطوير الحديقة.