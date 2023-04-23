حالة الطقس غدا آخر أيام إجازة العيد.. أمطار ونشاط للرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس غدًا، ودرجات الحرارة عند معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من فصل الربيع، مشيرة إلى أنّ الطقس سيكون مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على السواحل والمحافظات المطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر.

حالة الطقس غدًا

ونوهت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، إلى أن هناك انخفاضًا في درجات الحرارة في حالة الطقس غدًا مع بداية ساعات المساء وحتى ساعات الصباح الباكر، إذ تسود الأجواء الباردة على جميع الأنحاء، لذا يفضل ارتداء ملابس خريفية خاصة في أثناء الخروج ليلا.

وأشارت الأرصاد، إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على مناطق من القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد وشمال وجنوب الوجه البحري، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا، مع عودة تكاثر السحب الممطرة على جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر وقد تكون رعدية أحيانًا.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة غدًا الاثنين، رابع أيام عيد الفطر المبارك، كما يلي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 30 - 17

- بنها 29 - 16

- دمنهور 28 - 16

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 27 - 16

- المنصورة 28 - 17

- الزقازيق 29 - 17

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 23 - 16

- بورسعيد 22 - 16

- الإسماعيلية 29 - 16

- السويس 29 - 17

- العريش 23 - 12

- رفح 22 - 13

- رأس سدر 29 - 15

- نخل 27 - 11

- كاترين 24 - 08

- الطور 26 - 20

- طابا 27 - 20

- شرم الشيخ 30 - 19

- الإسكندرية 25 - 16

- العلمين الجديدة 25 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 14

- سيوة 30 - 15

- رأس غارب 31 - 20

- الغردقة 30 - 20

- سفاجا 30 - 20

- مرسى علم 31 - 21

- شلاتين 30 - 21

- حلايب 30 - 22

- أبو رماد 29 - 21

- رأس حدربة 29 - 20

- الفيوم 29 - 16

- بني سويف 30 - 15

- المنيا 32 - 15

- أسيوط 33 - 16

- سوهاج 34 - 18

- قنا 38 - 19

- الأقصر 37 - 21

- أسوان 38 - 21

- الوادي الجديد 38 - 19

- أبوسمبل 38 - 21