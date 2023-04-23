رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مصرع 3 أشخاص في حادث مروري بقنا

كتب:

عمرو رجب
01:46 م | الأحد 23 أبريل 2023
حادث قنا

حادث قنا

لقي شقيقان وربة منزل مصرعهم، اليوم الأحد، في حادث تصادم أتوبيس ودراجة نارية، على الطريق الزراعي بقوص جنوب قنا، وجرى نقل الجثثين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق قوص

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع 3 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس ودراجة نارية على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية العليقات، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى 

 جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثث إلي المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفى.

اقرأ المزيد:

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق قنا - سفاجا

مصرع شخص وإصابة نجله في حادث مروري بمحافظة قنا

أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة في قنا.. 14 مصابا ومتوفى

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قنا

حزن في قنا لوفاة طالب في حادث سير.. والمئات يشيعون جثمانه

أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص في قنا
بقلم عمرو رجب