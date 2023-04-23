مصرع 3 أشخاص في حادث مروري بقنا

لقي شقيقان وربة منزل مصرعهم، اليوم الأحد، في حادث تصادم أتوبيس ودراجة نارية، على الطريق الزراعي بقوص جنوب قنا، وجرى نقل الجثثين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق قوص

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع 3 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس ودراجة نارية على الطريق الزراعي الشرقي أمام قرية العليقات، والذي وجه بسرعة توجيه سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثث إلي المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثث إلى مشرحة المستشفى.