استقرار درجات الحرارة غدا على القاهرة الكبرى وأمطار على سيناء

أكدت الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر حاليا بكتل هوائية شرقية قادمة من صحراء الجزيرة العربية ويقابلها كتل شمالية من جنوب أوروبا على سطح البحر المتوسط، عملت على استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من فصل الربيع.

حالة الطقس غدا

وأشارت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها، استقرار درجات الحرارة، حيث إن الأجواء ستكون حارة نهارًا، على مناطق من جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، وتسود أجواء ربيعية قد تكون مائلة للحرارة على القاهرة والوجه البحري، وأجواء مائلة للدفء على السواحل الشمالية، أما محافظات جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة، أما مع بداية ساعات المساء يسود طقس بارد على جميع الأنحاء.

رياح وأمطار

وأضافت الأرصاد، في بيان تفصيلي، وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى، وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، مع عودة تكاثر السحب الممطرة والرعدية على جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة غدا آخر أيام العيد

وجاءت درجات الحرارة غدا الاثنين 24-4-2023 رابع أيام عيد الفطر المبارك، كما يلي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 30 - 17

- بنها 29 - 16

- دمنهور 28 - 16

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 27 - 16

- المنصورة 28 - 17

- الزقازيق 29 - 17

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 23 - 16

- بورسعيد 22 - 16

- الإسماعيلية 29 - 16

- السويس 29 - 17

- العريش 23 - 12

- رفح 22 - 13

- رأس سدر 29 - 15

- نخل 27 - 11

- كاترين 24 - 08

- الطور 26 - 20

- طابا 27 - 20

- شرم الشيخ 30 - 19

- الإسكندرية 25 - 16

- العلمين الجديدة 25 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 14

- سيوة 30 - 15

- رأس غارب 31 - 20

- الغردقة 30 - 20

- سفاجا 30 - 20

- مرسى علم 31 - 21

- شلاتين 30 - 21

- حلايب 30 - 22

- أبو رماد 29 - 21

- رأس حدربة 29 - 20

- الفيوم 29 - 16

- بني سويف 30 - 15

- المنيا 32 - 15

- أسيوط 33 - 16

- سوهاج 34 - 18

- قنا 38 - 19

- الأقصر 37 - 21

- أسوان 38 - 21

- الوادي الجديد 38 - 19

- أبوسمبل 38 - 21