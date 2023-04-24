حالة الطقس اليوم: أمطار رعدية ونشاط للرياح وبرودة مصدرها كتل هوائية

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الإثنين إذ يسود طقس ربيعي على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار نهارًا على مناطق من جنوب سيناء ومحافظات شمال الصعيد، وأجواء مائلة للدفء على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

وأكدت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم تشهد سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% تفريبا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

طقس شديد الحرارة

وتابعت الأرصاد أن حالة الطقس اليوم على محافظات جنوب الصعيد يسودها طقس شديد الحرارة، أما مع بداية ساعات المساء يسود طقس بارد على جميع الأنحاء، إذ تتأثر حاليا البلاد بكتل هوائية شرقية قادمة من صحراء الجزيرة العربية ويقابلها كتل شمالية من جنوب اوربا على سطح البحر المتوسط، عملت على استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من فصل الربيع.

درجات الحرارة اليوم

وسجلت درجات الحرارة اليوم الإثنين 24-4-2023، كما يلي:

- القاهرة 29 - 17

- العاصمة الإدارية 29 - 16

- أكتوبر 30 - 17

- بنها 29 - 16

- دمنهور 28 - 16

- وادي النطرون 29 - 16

- كفر الشيخ 27 - 16

- المنصورة 28 - 17

- الزقازيق 29 - 17

- شبين الكوم 29 - 17

- طنطا 28 - 17

- دمياط 23 - 16

- بورسعيد 22 - 16

- الإسماعيلية 29 - 16

- السويس 29 - 17

- العريش 23 - 12

- رفح 22 - 13

- رأس سدر 29 - 15

- نخل 27 - 11

- كاترين 24 - 08

- الطور 26 - 20

- طابا 27 - 20

- شرم الشيخ 30 - 19

- الإسكندرية 25 - 16

- العلمين الجديدة 25 - 15

- مطروح 23 - 13

- السلوم 23 - 14

- سيوة 30 - 15

- رأس غارب 31 - 20

- الغردقة 30 - 20

- سفاجا 30 - 20

- مرسى علم 31 - 21

- شلاتين 30 - 21

- حلايب 30 - 22

- أبو رماد 29 - 21

- رأس حدربة 29 - 20

- الفيوم 29 - 16

- بني سويف 30 - 15

- المنيا 32 - 15

- أسيوط 33 - 16

- سوهاج 34 - 18

- قنا 38 - 19

- الأقصر 37 - 21

- أسوان 38 - 21

- الوادي الجديد 38 - 19

- أبوسمبل 38 - 21