موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمرحلة الثانوية.. اعرف التفاصيل كاملة

كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة، عن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمرحلة الثانوية، موضحة أن الامتحانات تُعقد ورقياً بالنسبة لطلاب المنازل والطلاب الذين تعرضوا لمشاكل تقنية وطلاب المدارس التي لا يتوافر بها شبكة إنترنت والطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت.

تفاصيل موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمرحلة الثانوية

وعن تفاصيل موعد امتحانات الترم الثانى 2023 للمرحلة الثانوية، قالت المديرية في منشور مُعمم على جميع الإدارات التعليمية، إن الامتحانات تبدأ اعتباراً من يوم السبت الموافق 6 مايو المقبل، وتنتهي يوم الخميس الموافق 25 من نفس الشهر، وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.

وضمن تفاصيل امتحانات الترم الثاني 2023 للمرحلة الثانوية، يتم عقد امتحان المواد التي لا تضاف للمجموع وفقاً لظروف كل مديرية تعليمية، ويتم عقد امتحان تكميلي للطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول في أي مادة بعذر مقبول، فضلاً عن مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في جميع اللجان الامتحانية.

جدول امتحانات الصف الأول من المرحلة الثانوية

-يعقد يوم السبت الموافق 6 مايو المقبل امتحان مادة اللغة العربية.

-يعقد يوم الإثنين الموافق 8 مايو امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

-يعقد يوم الأربعاء الموافق 10 مايو امتحان اللغة الأجنبية الثانية

-يعقد يوم السبت الموافق 13 مايو المقبل امتحان الجغرافيا.

-يعقد يوم الإثنين الموافق 15 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-يعقد يوم الأربعاء الموافق 17 مايو المقبل امتحان الكيمياء.

-يعقد يوم السبت الموافق 20 مايو امتحان مادة الفيزياء.

-يعقد يوم الإثنين الموافق 22 مايو المقبل امتحان مادة التاريخ.

-يعقد يوم الأربعاء الموافق 24 مايو المقبل امتحان مادة الرياضيات.

-يعقد يوم الخميس الموافق 25 مايو المقبل امتحان مادة الأحياء.

جدول موعد امتحانات الصف الثاني من المرحلة الثانوية

-يعقد يوم الأحد الموافق 7 مايو المقبل امتحان اللغة العربية.

-يعقد يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو المقبل امتحان تطبيقات الرياضيات والجغرافيا.

-يعقد يوم الخميس الموافق 11 مايو امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

-يعقد يوم الأحد الموافق 14 مايو امتحان الفيزياء والفلسفة والمنطق.

-يعقد يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو المقبل امتحان اللغة الأجنبية الثانية.

-يعقد يوم الخميس الموافق 18 مايو المقبل امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات.

-يعقد يوم الأحد الموافق 21 مايو المقبل امتحان الكيمياء وعلم النفس والاجتماع.

-يعقد يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو امتحان الأحياء والتاريخ.