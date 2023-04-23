موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمرحلة الابتدائية.. تنطلق خلال أيام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمرحلة الابتدائية، في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي تبدأ 6 مايو المقبل

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمرحلة الابتدائية، إذ تبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي عام (عربي - لغات)، يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويوم الأحد الموافق 7 مايو، لمادتي العلوم والمهارات المهنية، ويوم الاثنين 8 مايو، لمادتي الدراسات الاجتماعية ومادة ict، ويوم الثلاثاء 9 مايو، لمادة اللغة الإنجليزية، ويوم الأربعاء 10 مايو، لمادة الرياضيات.

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد امتحانات الصف الخامس الابتدائي عام (عربي - لغات)، يوم السبت الموافق 6 مايو 2023، بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، ويوم الأحد الموافق 7 مايو، لمادتي العلوم والمهارات المهنية، ويوم الاثنين 8 مايو، لمادتي الدراسات الاجتماعية ومادة ict، ويوم الثلاثاء 9 مايو، لمادة اللغة الإنجليزية، ويوم الأربعاء 10 مايو، لمادة الرياضيات.

امتحانات الصف السادس الابتدائي تنتهي 15 مايو 2023

ونشرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي عام (عربي - لغات)، لتبدأ يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023، بمادة اللغة العربية، ويوم السبت الموافق 13 مايو، بمادة الرياضيات، والأحد الموافق 14 مايو، بمادتي اللغة الأجنبية والعلوم، ويوم الاثنين الموافق 15 مايو، لمادة الدراسات الاجتماعية.