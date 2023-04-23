كم يحتاج الجسم من السعرات الحرارية يوميا؟.. «الصحة» توضح حسب الفئة العمرية

حددت وزارة الصحة والسكان، السعرات الحرارية المناسبة لكل جسم حسب الفئة العمرية، إذ يعد زيادة تلك السعرات سببا رئيسيا في زيادة الوزن والإصابة بالسمنة، وذلك عبر الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، في إطار دورها التوعوي التي تقدمه لجميع المواطنين.

تعرف على السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم يوميا

- الأطفال الصغار سعراتهم الحرارية تتراوح ما بين 1000 إلى 1800 سعرة حرارية.

- الأطفال الأكبر سنا والمراهقين، تتراوح سعراتهم الحرارية ما بين 1200 إلى 3200 سعرة حرارية.

- البالغين تتراوح سعراتهم الحرارية ما بين 1600 إلى 3000 سعرة حرارية يوميا.

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية، خلال المنشور بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، إلى أن الاحتياج للسعرات الحرارية يعتمد على النشاط البدني اليومي الذي يقوم به الفرد.

التواصل سريعا مع الوزارة عبر الخط الساخن 123

وناشدت وزارة الصحة والسكان، خلال منشورها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، جميع المواطنين أن يقوموا بالتواصل سريعا مع الوزارة عبر الخط الساخن 123، في حال التعرض لأي مشكلة أو حادث.

يذكر أن هذا المنشور يأتى في إطار النصائح ومقاطع الفيديو، التي تحرص وزارة الصحة والسكان، على نشرها بشكل مستمر يوميا عبر الصفحة الرسمية لها بموقع «فيس بوك»، لتقديم النصائح والتوعية لجميع المواطنين في مختلف الموضوعات الصحية، سواء المتعلقة بالأمراض أو المتعلقة بالحوادث التي قد يتعرض لها المواطن ومن ثم تؤثر على سلامته وصحته.