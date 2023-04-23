ما الموعد المناسب للفحص الذاتي للكشف المبكر عن سرطان الثدي؟.. «الصحة» توضح

حددت وزارة الصحة والسكان الموعد المناسب للفحص الذاتي للثدي، للكشف المبكر عن سرطان الثدي، موضحة أن الكشف والمتابعة والعلاج يجرى بأحدث البروتوكولات العالمية مجانا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة.

تفاصيل الموعد المناسب للقيام بالفحص الذاتي للثدي

وأضافت الوزارة في تقرير لها، أنه يجب على السيدة عمل الفحص الذاتي للثدي مرة كل شهر عند نهاية الدورة الشهرية، مؤكدة أنه عادة ما يظهر سرطان الثدي على شكل كتل غير مؤلمة أو سماكة في الثدي.

وأكدت وزارة الصحة، أنه عند ظهور أي علامات غريبة يجب على السيدة استثارة الطبيب المختص على الفور، لافته إلى أن الوحدات الصحية تعمل يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة مساء يوميا، عدا يوم الجمعة من كل أسبوع.

كيفية معرفة مكان الوحدة الصحية

وعن كيفية معرفة مكان الوحدة الصحية، نشرت وزارة الصحة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، رابطاً يمكن من خلال معرفة موقع الوحدة الصحية، ورقم الخط الساخن وهو 15335.

وفي سياق منفصل، شددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الابتعاد عن استهلاك السموم البيضاء مثل الملح والسكر والدقيق الأبيض، أو يجب التقليل من تناولها في وجباتك اليومية على الأقل، لتحمي النفس من الإصابة بالأمراض المزمنة «ارتفاع ضغط الدم والسكر».