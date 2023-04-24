قصة مقتل صياد الغربية على يد صديقه في وضح النهار

«احذر من عدوك مرة ومن صديقك ألف مرة» تلك المقولة تجسد العلاقة بين «سيد وجلال»، ففي لحظات غضب جمعتهما كان سببها الخلاف على مكان صيد الأسماك في مصرف مائي بالمحلة قتل أحدهما الآخر بطعنة قاتلة في الرقبة فمات على إثرها في الحال وتخلص المتهم من جثمان صديقه بإلقائه في المياه قبل أن ينصرف بينما تخلص من السكين المستخدم في الجريمة أيضًا في المياه.

صياد الغربية بعترف بقتل صاحبه

واعترف المتهم «جلال» بقتل صديقه أمام النيابة العامة صباح اليوم التي نسبت إليه تهمة القتل العمد، وأنه اعتاد التوجه رفقة المجنى عليه «سيد» للصيد سوياً بإحدى المصارف المائية في المحلة وعقب وصولهما إلى مكان الصيد في مصرف مائي كانا يترددان عليه للصيد منه، حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب الخلاف على أماكن صيد الأسماك تطورت الأمور إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض «سكين» فأحدث إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، مما أدى لوفاته، وعقب تأكده من مفارقته الحياة قام بإلقاء جثته بالمياه.

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه

وشرح المتهم تفاصيل جريمة قتل صديقه وأجرى تمثيلًا للجريمة في حضور النيابة العامة التي جددت حبسه لمدة 15 يومًا بتهمة القتل العمد، وادعى المتهم أن ما حدث مع صديقه كان مشاجرة وليدة انفعال لحظي وأنه عاجل صديقه بطعنة في الرقبة لفظ على إثرها أنفاسه الأخيرة في الحال.

قانوني يشرح عقوبة المتهم قتل صياد الغربية

وشرح الخبير القانوني حازم محمد المحامي بالنقض تفاصيل جريمة مقتل صياد الغربية موضحًا أن مواد القانون توضح العقوبة :«تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».