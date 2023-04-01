حزب الجيل: الرئيس السيسي بعث رسائل أبوية أثناء زيارته لجنود شرق القناة

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، أهمية زيارة الرئيس السيسي اليوم لسيناء الغالية وللارتكازات الأمنية شرق القناة وتناوله طعام الإفطار مع ضباط وجنود قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيش الثاني والثالث الميداني، وفي ذكرى انتصار العاشر من رمضان السادس من أكتوبر الذى عبرنا فيه القناة وحطمنا خط بارليف المنيع وحررنا فيها الأرض المباركة.

رئيس حزب الجيل

وأشار «الشهابي»، في بيان، اليوم السبت، إلى أن زيارة الرئيس تعلن للدنيا كلها أن معركة الوطن ضد الإرهاب لا تقل روعة وتأثيرا عن معركتها لتحرير سيناء، وأن زيارته لها في يوم انتصار العاشر رمضان يعني أن المعركة ممتدة من العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 1973 وحتى العاشر من رمضان الأول من ابريل 2023، وأن يوم العاشر من رمضان هو يوم الانتصار في معركة تحرير الأرض من الاحتلال الإسرائيلي ومعركة تطهير الأرض من الإرهاب.

وأضاف المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية «ناجي الشهابي»، أن حديث الرئيس السيسي مع ضباط وجنود القوات المسلحة في زيارته اليوم كان من القلب ولم يكن حديث القائد الأعلى للقوات المسلحة فحسب ولكنه كان حديث الأب لأبنائه، الذى يعرف قدر وقيمة التضحيات التي بذلوها ويبذلونها، مضيفًا «الشهابي» أن الرئيس السيسي أرسل عدة رسائل في حديثه الأبوي وأهمها نجاح الدولة وقواتها المسلحة وشرطتها في تطهير الوطن من الإرهاب الأسود، مشيرًا «الشهابي» إلى أن تفقد الرئيس التمركزات الأمنية في حدها ذاتها إشارة لا تخطئها أعين المراقبين والمتابعين على وأد واستئصال الإرهاب الأسود المسلح من الأرض المقدسة التي بارك الله حولها.

المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر

وأشاد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، بإشادة الرئيس السيسي بدور مشايخ وأبناء سيناء، والذى أكد فيها الرئيس أنه كان دور مهم جدًا في على امتداد تاريخ الوطن وخاصة في معاونة الدولة والجيش المصري العظيم في حرب الوطن المقدسة ضد الإرهاب الأسود المسلح.

ووجه رئيس حزب الجيل «ناجى الشهابى» التحية إلى أرواح شهداء مصر في معاركها المختلفة سواء شهداء معركة تحرير الأرض في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر او في معارك الوطن للحفاظ على الدولة وتطهيره من الإرهاب الأسود المسلح كما وجه تحية الاحترام والتقدير للمصابين وأسر الذين يحملوا أوسمة في أجسادهم تؤكد شجاعتهم وبسالتهم وتضحياتهم من أجل الوطن الغالي.