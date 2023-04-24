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رئيس اتحاد الناشرين: الرئيس السيسي ينتهج سياسة حكيمة في التعامل مع الأزمات

كتب:

محمد عيسى
01:08 ص | الإثنين 24 أبريل 2023
الأوضاع في السودان - صورة أرشيفية

الأوضاع في السودان - صورة أرشيفية

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين ورئيس مجلس إدارة دار المعارف، إن ما فعلته الدولة المصرية في تدخلها السريع لعودة العالقين في السودان أو في استكمال عودة المتبقي منهم هو شيء طيب وهو ليس جديداً علي الدولة المصرية في معالجاتها للقضايا العامة وحرصها علي حماية المواطن المصري في أي مكان.

ليست المرة الأولى لإجلاء المصريين من الخارج 

وأضاف رئيس اتحاد الناشرين، في تصريحات لـ«الوطن» أن هذه ليست المرة الأولي التي تقوم بها مصر في إجلاء أبنائها من دول قد أصيبت بكوارث او حروب وما أدل علي ذلك ما حدث في أوكرانيا بعد اندلاع الحرب بينها وبين روسيا وأيضا في ليبيا وهذه هي السياسية التي ينتهجها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيمانه بأهمية المواطن في بلده ولبلده.

حنكة الدولة المصرية في السودان

وأوضح أن هذا يعكس مدى قوة وحنكة الدولة المصرية في التعامل مع الأزمات مما يعطي المواطن المصري شعوراً بالحماية ولو خارج حدود دولته.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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