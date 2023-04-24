دوي صافرات الإنذار في عدة مناطق أوكرانية بينها خاركيف

دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية في عدة مناطق أوكرانية بينها «خاركيف، دنيبروبتروفسك، سومي، بولتافا»، كما دوت في الأجزاء الخاضعة لسيطرة «كييف» من «مقاطعة زابوريجيا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

13 قذيفة أوكرانية

وفي قوت سابق، أطلقت القوات الأوكرانية، أمس الأحد، 13 قذيفة من عيار 155 ملم، على منطقتي كويبيشيفسكي وكيروفسكي بمقاطعة دونيتسك.

وكان القائم بأعمال رئيس دونيتسك دينيس بوشيلين، أعلن في وقت سابق، مقتل 100 مدني وإصابة 382 آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية لمدن وبلدات المقاطعة منذ بداية 2023، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخباية الروسية.

بدوره، أعلن الرئيس الشيشاني، رمضان قديروف، انطلاق الفوج الـ94 من قوات «الحرس الوطني» الروسي الخاصة إلى أوكرانيا، مشيرا إلى تسليم «مؤسسة قديروف» الخيرية، العسكريين 14 شاحنة أورال و10 سيارات أواز باتريوت.

وعلى خلفية تصريحاته حول «شبه جزريرة القرم»، دعا نحو 80 برلمانيًا أوروبيًا في رسالة إلى وزيرة خارجية فرنسا، كاثرين كولونا، إلى إعلان السفير الصيني لدى بلادها، ليو شاي، شخصًا غير مرغوب فيه، بعد تصريحاته بأن شبه الجزيرة أرض روسية، وفقا لما ذكرته صحيفة «لوموند» الفرنسية.

أزمة شبه جزيرة القرم

وكان«شاي»، قال في وقت سابق، إن «شبه جزيرة القرم» تنتمي في الأصل إلى روسيا، ولم تنتقل إلى أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية إلا بعد قرار نيكيتا خروتشوف، وأشار الدبلوماسي الصيني، في مقابلة مع «إل سي سي»، إلى عدم وجود معاهدة دولية تحدد وضع دول ما بعد الاتحاد السوفيتي كدول ذات سيادة. روسياالعالمأخبار فرنساالصين