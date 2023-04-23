إصابة 3 من أسرة واحدة في تصادم سيارة ملاكي بتاكسي على دائري المنصورة

أصيب 3 أشخاص في مدينة المنصورة بالدقهلية، بكدمات وكسور بأماكن متفرقة في الجسم بحادث تصادم سيارة ملاكي بتاكسي على الطريق الدائري السريع بمدينة المنصورة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ جامعة المنصورة للعلاج وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري بالمنصورة

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بوجود بلاغ عن وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بسيارة تاكسي على الطريق الدائري السريع بالمنصورة، أسفر عن الحادث وقوع مصابين.

تصادم سيارة ملاكي بسيارة تاكسي

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص والتحريات تبين تصادم سيارة ملاكي بسيارة تاكسي مما أدى إلى إصابة 3 من أسرة واحدة وهم: «محمد.ال.ع»، 61 عاما، مقيم بنبروه، محافظة الدقهلية، مصاب باشتباه كسر بالقفص الصدري ، و«سحر. ع.إ»، 53 عاما، مقيم بنبروه، مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، و«سحر.م.ال»، 15 عاما، مصابة باشتباه بكسر في العمود الفقري واشتباه كسر بالساق الأيمن والأيسر.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية، وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الطوارئ جامعة المنصورة لتلقي العلاج اللازم، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.