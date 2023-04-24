حبس 4 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار أسفل عقار في المطرية بالقاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس 4 أشخاص، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة التنقيب عن الآثار في منطقة المطرية بالقاهرة، بعدما أبلغ أحد الأشخاص بتضرره من سكان العقار الملاصق لمحل سكنه بسبب قيامهم بأعمال حفر، نتج عنها شروخ بالحوائط في العقار محل سكنه، وطلبت النيابة من المباحث سرعة التحري عن النشاط الإجرامي للمتهمين، لاستكمال التحقيقات.

القبض على المتهمين بالتنقيب عن الآثار

تعود تفاصيل الواقعة إلى نجاح الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، أمس، في القبض على 4 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار في منطقة المطرية، بعد تلقي البلاغ.

وجرى ضبطهم وقت تنقيبهم عن الآثار داخل غرفة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 5 أمتار والأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب، واعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر للتنقيب عن الآثار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهم للنيابة.

غرامة 5 ملايين جنيه

من جانبه، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إن قانون العقوبات ينص في المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018 المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، على أنه «يعاقب كل من سرق أثرا سواء كان مسجلا أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه».

عقوبة التنقيب عن الآثار

وأوضح المحامي لـ«الوطن»، أن «عقوبة من حفر خلسة أو بإخفاء الآثار بقصد التهريب سابقًا، أو هدم أو أتلف أثرًا أو شوه أو فصل منه جزءًا عمدًا، أو أجرى أعمال الحفر للحصول على الآثار و(في هذه الحالة يتم التحفظ على أعمال الحفر من والأجهزة والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة)، تكون العقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 7، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه».