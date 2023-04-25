«الصحة» تكشف عن الفئات الملزمة بتلقي لقاح التهاب الفيروس الكبدي B

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الفئات الملزمة بتلقي لقاح التهاب الفيروس الكبدي B، حفاظا على أنفسهم من العدوى، وجاء ذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فئات واجب عليها تلقي لقاح التهاب الكبد الفيروسي B

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الفئات الواجب عليها تلقي لقاح التهاب الكبد الفيروسي B، تتمثل في النحو الآتي:

- المسافرون ممن يخططون للذهاب إلى دولة ذات معدل مرتفع من الإصابة بالتهاب الكبد.

- المخالطون لأشخاص مصابين بالتهاب الكبد B.

- المصابون بأمراض الكبد المزمنة.

- حديثو الولادة.

- المصابون بالمرحلة الأخيرة من مرضى الكلى.

- الأطفال والمراهقين الذين لم يتم تطعيمهم عند الولادة.

- الأطقم الطبية وغيرهم من الأشخاص الذين يلامسون الدماء.

تقديم خدمات طبية لـ 144 ألف حالة من مستفيدي برنامج «الرعاية الصحية»

وفي سياق منفصل، كشفت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم خدمات طبية مجانية لـ 144 ألفا و565 مواطنًا، منتفعي «برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين»، وذلك في الربع الأول من سنة 2023، عن طريق وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، ومختلف الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة.