إدارة الشيخ زويد التعليمية تتسلم مدارس جديدة تمهيدا لتشغيلها

تسلمت إدارة الشيخ زويد التعليمية مدرسة المعنية، جنوب الشيخ زويد، من الجهات المسؤولة تعليمات للبدء الفوري في الدراسة بعد الانتهاء من البناء والتجهيز لاستكمال العام الدراسي بها.

تسليم المدارس لهيئة الأبنية التعليمية لترميمهما

قال علي عودة، مسؤول التخطيط بإدارة الشيخ زويد التعليمية، في بيان صحفي، إنه جرى بالفعل استلام مدرسة الوحشي، ومدرسة أبو رفاعي بعد تجهيزها بالشكل الملائم، لإعادة الدراسة في القريتين والمناطق المجاورة، وذلك تخفيفا من عملية نقل التلاميذ إلى مدرستى العكور والحمايدة، مضيفا أنه جرى استلام مدرسة المعنية جنوب الشيخ زويد، وذلك بعد اكتمال البناء بشكل حضاري.

بدوره، أكد سلامة سالمان مدير إدارة الشيخ زويد التعليمية، في تصريح لـ«الوطن» أن هناك 12 مدرسة في الجورة والظهير تم تسليمها لهيئة الأبنية التعليمية لإمكانية ترميمها، وإعادة بناء بعض المدارس الأخرى في الظهير وأبو العراج جنوب المدينة.

إعادة تشغيل جميع المدارس في جنوب الشيخ زويد

من جهته، قال حمزة رضوان وكيل وزارة الشيخ زويد التعليمية، إن هناك تجهيزات فعلية لعدد من المدارس، إذ جرى مد مدرسة أبو العراج ببعض المنقوصات، وأن عدد التلاميذ في المرحلتين الابتدائية والإعدادية تجاوز 150 تلميذ.

وأشار إلى أن مدرسة المعنية يجرى افتتاحها في أعياد سيناء خلال اليومين القادمين، بحضور محافظ شمال سيناء، وضيوف من خارج المحافظة، ومسؤولين في التربية والتعليم.