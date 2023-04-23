محافظ شمال سيناء: أرض الفيروز ستصبح سلة غذاء مصر

تنفذ الجهات المختصة بشمال سيناء مشروعات تنموية عملاقة في عدة قطاعات، سواء في الكهرباء والمياه والبنية التحتية والمشروعات اليدوية والحرف وميناء العريش البحري.

وأكد محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، في حديثه أثناء تهنئة بالعيد من قبل الوجهاء والشيوخ من أهالي المحافظة، بالديوان العام، أنه سعيد بهذا العيد الذي جاء بعد عودة الحياة إلى طبيعتها في المحافظة.

الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات التنموية

وأضاف أنه بجانب الانتهاء من تنفيذ الأعمال في المشروعات التنموية الجديدة ستعود سيناء أرض الفيروز كسابق عهدها، وستصبح سلة غذاء مصر وقلعة صناعية واقتصادية كبيرة، وذلك بفضل التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبدعم من الحكومة.