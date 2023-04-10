سقوط ثلوج في الشيخ زويد لأول مرة منذ عامين

ضربت أمطار غزيرة، اليوم الاثنين، مدن وقرى شمال سيناء، وتساقطت ثلوج في مدينة الشيخ زويد، وشوهدت السيول بقرى وسط سيناء

ثلوج في الشيخ زويد لأول مرة منذ عامين

وتساقطت ثلوج لأول مرة منذ عامين في الشيخ زويد، واستمر تساقطها لمدة ربع ساعة على الأقل، كما هطلت سيول في وادي العمر والأزراق بوسط سيناء، وفي مناطق وسط سيناء، و بشكل غزير على منحنيات الجبال والسهول والحمادات.

وقال سلامة الأحمر أحد أبناء البادية من منطقة وادي العمر، إن سريان السيول وصل لأكثر من 5 كيلو مترات بين المناطق الجبلية والقرى الصحراوية الممتدة، وهناك أمطار غزيرة ما زالت تتساقطت على منحنيات الجبال، وتوقعات بأن يزيد حجم السيل بوادي العمر والأزارق، والبرث وطريق القسيمة القريب من جبل الحلال.

أمطار الشيخ زويد غزيرة ولكنها غير مؤثرة

وفي مدينة الشيخ زويد قال سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان له، إن أمطار غزيرة تساقطت على المدينة والقرى المجاورة، مشيرا إلى أن أرض المدينة رملية لا تؤثر بها كميات الأمطار التي تسقط، ولكنها مفيدة للزراعة.

وأكد مجلس مدينة العريش في بيان له، أنه في حالة استنفار دائم ومتابعة، موضحا أن الأمطار في العريش حتى لحظات خفيفة، وليست بالشكل القوي الذي تساقطت به في وسط سيناء، ومدينتي الشيخ زويد ورفح.