العثور على طفل رضيع حديث الولادة في قنا

عثر الأهالي في إحدى القرى التابعة لمركز نجع حمادي في محافظة قنا، اليوم الاثنين، على طفل رضيع حديث الولادة، ملفوفا بقطعة قماش، وفي حالة صراخ.

العثور على طفل رضيع في قرية «بركة»

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، العثور على طفل رضيع في قرية «بركة» بنجع حمادي.

وتبين أن الطفل رضيع عمره 3 أيام، وبعد عرض الواقعة على جهة التحقيق، قررت نقل الطفل لحضانة مستشفى نجع حمادي المنقولة بمنطقة بهجورة بنجع حمادي.

فحص الكاميرات في منطقة العثور

وفحصت الأجهزة الأمنية في نجع حمادي، كل الكاميرات المؤدية إلى منطقة العثور على الطفل، لمعرفة المجهول الذي ألقى الطفل، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وطلبت جهة التحقيق المباحث عمل تحريات حول هذه الواقعة.