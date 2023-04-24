تراجع أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 24-4-2023 في الأسواق المصرية

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 24-4-2023 في الأسواق المصرية، تراجعت بشكل ملحوظ عن الأسعار التي سجلت أمس وأيضا خلال الفترة الماضية في الأسواق، مضيفا لـ«الوطن»، أن سعر الكتكوت الأبيض يتراوح بين 6 و6.25 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 24-4-2023

وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 24-4-2023، وفق شعبة الدواجن كما يلي:

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6 و6.25 جنيه.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 3 و3.5 جنيه.

- كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 5.5 و 6.5 جنيه.

- يبلغ الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن 9.5 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة الحمد 10 جنيهات.

- سعر الكتكوت شركة الوطنية 12 جنيها.

- سعر الكتكوت شركة الوادي 10.75 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة العناني 16 جنيهًا.

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم بين 6 و6.25 جنيه.

- سعر شركة المصرية الهولندية 10 جنيهات.

- سعر الكتكوت شركة الفيروز 10.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البیضاء الیوم شركة الوادي

وبلغت أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم شركة الوادي، 10.75 جنيه.

أسعار الكتاكيت عمر یوم

وجاءت أسعار الكتاكيت عمر يوم، كما يلي:

- يتراوح سعر كتكوت هجين بين 4 و5 جنيهات.

- سعر كتكوت جيل ثاني بين 5 و 5.5 جنيه.

- سعر كتكوت روزي بيور بين 4 و5.5 جنيه.