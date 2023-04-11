أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11-4-2023.. البلدي بـ4.4 جنيه

تسجل أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11-4-2023 في الأسواق المصرية، هدوءا ملحوظا منذ بداية شهر رمضان المبارك، في ظل توقعات باستمرار استقرار أسعار الكتاكيت حتى نهاية شهر رمضان، ويتوقع عدم ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة، بحسب ما قاله عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات لـ«الوطن».

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11-4-2023

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 11-4-2023، وفق شعبة الدواجن كما يلي:

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5 و5.25 جنيه.

- يتراوح سعر الكتكوت البلدي بين 4 لـ4.4 جنيه.

- كما يتراوح سعر الكتكوت الساسو بين 9 لـ10 جنيهات.

- يبلغ الكتكوت في شركة القاهرة للدواجن 7.5 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة الحمد 8 جنيهات.

- سعر الكتكوت شركة الوطنية 8.5 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة الوادي 10 جنيهات.

- سعر الكتكوت شركة العناني 12 جنيهًا.

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

- يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم بين 5 لـ5.25 جنيها.

- سعر شركة المصرية الهولندية 7 جنيهات.

- سعر الكتكوت شركة الفيروز 9.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البیضاء الیوم شركة الوادي

وعن أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم شركة الوادي تبلغ 10 جنيهات.

أسعار الكتاكيت عمر یوم

كما تكون أسعار الكتاكيت عمر يوم كما يلي:

- يتراوح سعر كتكوت هجين بين 5 و6 جنيهات.

- سعر كتكوت جيل ثاني بين 7 و8 جنيهات.

- سعر كتكوت روزي بيور بين 6.5 و7.5 جنيه.