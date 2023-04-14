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شعبة الدواجن بالجيزة: تراجع أسعار الكتاكيت في الأسواق بسبب وفرة المعروض

كتب:

مريم حنفي
04:51 م | الجمعة 14 أبريل 2023
كتكوت

كتكوت

قال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، إن جميع أنواع الكتاكيت الموجودة في الأسواق المصرية تشهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة الحالية فيما يخص الأسعار، ويرجع سبب الانخفاض إلى وفرة المعروض من الكتاكيت وقلة الطلب. 

أسعار الكتاكيت 

وأضاف السيد، في تصريح خاص للوطن، أن سعر الكتكوت الأبيض اليوم يتراوح ما بين 3 إلى 3.25 جنيه، بينما يتراوح سعر الكتكوت البلدي ما بين 4 إلى 4.4 جنيه. 

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة باتحاد الغرف التجارية، أن سعر الكتكوت الساسو يتراوح اليوم ما بين 9 إلى 10 جنيهات، كما يتراوح كتكوت ساسو بيور ما بين 10 إلى 11 جنيها. 

سعر الهجين وجيل ثاني 

وتابع أن كتكوت هجين يتراوح سعره ما بين 5 إلى 6 جنيهات، بينما يتراوح سعر كتكوت جيل ثاني ما بين 7 إلى 8 جنيهات، ويتراوح سعر كتكوت روزي بيور ما بين 6 إلى 7.5 جنيه.

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بقلم مريم حنفي