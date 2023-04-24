خطوات الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 إلكترونيا فور إتاحتها

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2023، عبر موقعها الرسمي، وتسليمه للطلاب ورقياً بالمدارس، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة 2023، المقرر أن تنطلق يوم 12 يونيو وفقاً للجداول المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023.. منتصف مايو

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنه سيجري إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 منتصف مايو المقبل، مشيرا إلى أن كنترولات الثانوية العامة ستواصل مراجعة استمارات الثانوية العامة وبيانات الطلاب وترتيب أرقام الجلوس حسب عدد اللجان في كل محافظة على مستوى الجمهورية.

توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 بالمدارس

وأشار المصدر لـ «الوطن»، إلى أنه سيجري توزيع أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 الورقية للطلاب بالمدارس بعد إتاحتها إلكترونيا على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، منتصف مايو المقبل.

خطوات الاستعلام عن أرقام الجلوس فور إتاحتها

ومن المقرر أن تعلن أرقام جلوس الثانوية العامة 2023، إلكترونياً على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية خطوات الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة فورا إتاحتها، كالتالي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات».

- إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الموحد لكل طالب.

- الضغط على الاستعلام عن رقم الجلوس الثانوية العامة 2023.

- إذا لم يكن لديك بريد إلكتروني مدرسي، يمكنك الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي والضغط على تسجيل الدخول.