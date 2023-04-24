عضو بـ«المصري للشؤون الخارجية»: الرئيس لا يدخر جهدا لحماية المصريين في الخارج

قال أحمد العناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في إجلاء مواطنيها من السودان مثلما حدث في أوكرانيا وليبيا بسبب الأزمات الأخيرة التي طالتهما.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه منذ عام 2014 بذلت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودا لإجلاء المصريين العالقين في ليبيا وإعادتهم إلى بلدهم بأمان، قائلا «الرئيس لا يدخر جهدا لحماية المصريين في الخارج».

وتمكنت الحكومة المصرية في 2015 من إجلاء أكثر من 25 ألف مواطن مصري من ليبيا خلال فترة وجيزة، وفي عام 2019، شهدت ليبيا موجة جديدة من الاضطرابات.

تكثيف الجهود لإجلاء المواطنين العالقين في البلاد

وتابع: «كثفت الحكومة جهودها لإجلاء المواطنين المصريين العالقين في البلاد، ونتيجة لذلك، تم إجلاء أكثر من 14 ألف مواطن مصري من ليبيا في غضون أسابيع قليلة، وتم نقلهم بسلام إلى مصر، وتابع أن تلك الجهود الحثيثة تأتي في إطار اهتمام الرئيس والحكومة وسعيهما الدائم لحماية المواطنين المصريين في أي بلد».