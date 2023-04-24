النائب حسام الخولي: «الشيوخ» مستعد لإصدار تشريعات لدمج المفرج عنهم بعفو رئاسي

كشف المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن في مجلس الشيوخ، عن عزم المجلس إصدار تشريعات قانونية لإزالة عقبات الدمج المجتمعي تجاه الصادر بحقهم قرارات عفو رئاسية.

حزب مستقبل وطن

وأكد حسام الخولي في تصريحاته لـ«الوطن»، إنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه لجنة العفو بالتواصل مع المفرج عنهم، وإعادة دمجهم في المجتمع خطوة في غاية الأهمية، كونها تعيد الوجدان المجتمعي إلى نصابه الطبيعي، وتقطع الطريق على الجماعات المتطرفة لإعادة استقطابهم من جديد.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إلى أنّ الدمج المجتمعي يتحقق من خلال عودة المفصولين من وظائفهم إلى عملهم من جديد، وعودة الطلاب إلى دراستهم، وتوفير فرص عمل لمن لا يمتلك وظيفة، وذلك لمنح الفرصة بشكل كامل أمام المفرج عنهم.

الدمج المجتمعي

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ حديثه، مطالبا الصادر بحقهم قرارات رئاسية بالتجاوب مع متطلبات المجتمع، والمشاركة في تشييد الجمهورية الجديدة القائمة على احترام الرأي والرأي الأخر بشكل ديمقراطي، والتخلص من أي أفكار تعكر صفوة المجتمع ووحدته.