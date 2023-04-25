وظائف بمدرسة «أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية».. حوافز مادية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حاجتها لمعلمين بمدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظتي «أسيوط وسوهاج»، مشيرة إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تقدم نموذجًا عالميًا للمدارس الفنية بمعايير واعتماد دولي من جانب، ومن جانب آخر ربط المنظومة التعليمية مع الصناعة في جانب التدريب العملي والتوظيف.

فرص تدريبية لمعلمي مدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن المعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية يحصلون على مميزات باعتبار أن المعلم هو أحد الدعائم الأساسية لتلك المنظومة، وبالتالي تم توجيه الاهتمام للمعلمين عن طريق إتاحة فرص تدريبية لهم، بالإضافة إلى مميزات مجزية يحصل عليها العاملون بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وحوافز مادية عديدة مرتبطة بمعايير أداء واضحة ومعلنة بشفافية.

وتطلب مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية معلم حاسبات، حاصل على مؤهل عالي مناسب، مع إجادة استخدام الحاسب الآلي والإنترنت، وإجادة مهارة العمل الجماعي، ومهارات التواصل، ومهارات تقديم وعرض المعلومات، وخبرة ال تقل عن 7 سنوات.

شروط التقديم لوظائف المعلمين

وحددت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم لوظائف المعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وهي كالتالي: -

- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف المـعلمين عن 48 عام بأكتوبر 2023.

- ألا يزيد عمر المتقدم لـوظـائـف الإداريـيـن عن 52 عام بأكتوبر 2023.

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة.

- يتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة التي تم التقديم الالتحاق بها.

- في حالة الإشـارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.