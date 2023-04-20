«كهرباء قنا»: رفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء في مدن القناة رفع حالة الطوارئ إلي الدرجة القصوي، في كافة إدارات وأفرع الشركة بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

وتفقد المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء عدد من قطاعات وإدارة الشركة في الإسماعيلية اليوم الخميس للتأكد من انتظام العمل.

وقال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء انه تمالتأكد من جاهزية فرق الصيانة والأعطال و التحكم والإطلاع علي جدول العمل الدوري وتوبتجيات العمل خلال فترة عيد الفطرالمبارك في الإسماعيلية ومدن القناة.

أبو وردة يتفقد مبني الطوارئ

وتفقد المهندس سامي أبو وردة الادارة العامة لوسائل النقل والادارة العامة للطؤارى ومبنى التحكم بقطاعى شبكات الاسماعيلية.

وأكد أبو وردة خلال زياته علي العاملين سرعة الاستجابة لطلبات المواطنين وحسن المعاملة باعتبار رضا المواطن هي الغاية الأسمي لجميع العاملين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وأكد أبو وردة علي ان كافة فرق الطوارئ موزعة بحسب أماكنها للتدخل العاجل حال وجود أي طارئ في فترة أجازات عيد الفطر المبارك مشيراً إلي ان الأجازات لاتؤث رنهائياً علي طبيعة العمل في الشركة.