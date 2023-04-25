أفلام جديدة خلال أسابيع في دور العرض.. تعرف عليها

تستقبل دور العرض أفلامًا جديدة، خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، لتفتح موسم صيف 2023، تزامنًا مع المنافسة الشديدة التي يشهدها موسم أفلام عيد الفطر، الذي يُشارك فيه عددًا كبيرًا من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، وشيكو، وأحمد داوود وعلي ربيع.

وفور انتهاء موسم امتحانات العام 2023، سيكون الجمهور على موعد مع فيلمين جديدين، أحدها كوميدي والآخر اجتماعي ممزوج بالإثارة والتشويق، وهما «شوجر دادي» و«رهبة»، وترصد «الوطن» في التقرير التالي، أبرز الأفلام الجديدة، وهي كالتالي:

- شوجر دادي

تشهد صالات السينما فيلم شوجر دادي، اعتبارًا من يوم 24 مايو المقبل، فيما ينطلق في باقي الدول العربية يوم 25 من الشهر نفسه، ومن المُقرر أنّ تُقدم نانسي عجرم الأغنية الدعائية للعمل، في أول مشروع سينمائي لها.

فيلم شوجر دادي من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

تدور أحداث فيلم شوجر دادي في إطار كوميدي حول رجل يمر بأزمة منتصف العمر، وتقوده مراهقته المتأخرة إلى إقامة علاقة سرية مع راقصة، لتنقلب حياته وأسرته رأسا على عقب.

- رهبة

أعلن المنتج أيمن يوسف، عن طرحه فيلمه الجديد «رهبة» في دور العرض، اعتبارًا من يوم 24 مايو المقبل، حيث قال: «عيدوا وانبسطوا وبعد ما تخصلوا الامتحانات.. سيد رهبة مستنيكم.. يوم 24 مايو في جميع دور العرض السينمائي في مصر والوطن العربي».

ويشارك مع أحمد الفيشاوي، في فيلم رهبة مجموعة من نجوم الفن، وهم: محمود البزاوي ونسرين أمين ومحمد لطفي وسما إبراهيم وعبد الرحمن ظاظا ومصطفى غريب وأحمد رمزي وإسماعيل فرغلي وثراء جبيل، وهو من تأليف محمد علام، ومدير تصوير عمرو فاروق، وإخراج رضا عبد الرازق، وموسيقى تصويرية أنور عمرو.