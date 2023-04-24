تفاصيل شهادة الاستثمار ب لمدة عامين من البنك الأهلي.. عائد مرتفع

كشف البنك الأهلي المصري عن أسعار العائد على شهادات الاستثمار في شهر أبريل 2023، ومن بينها شهادة الاستثمار ب لمدة العامين.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري لشهر أبريل 2023، على شهادة الاستثمار ب لمدة العامين، تكون فئات الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

وتكون دورية صرف العائد ربع سنويًا وثابت طوال مدة الشهادة وفقًا للسعر السائد في تاريخ إصدار الشهادات، وتصدر الشهادات للمصريين والأجانب البالغين والقُصّر.

أسعار العائد على شهادة استثمار ب

وسعر العائد على شهادة استثمار ب مدة العامين، يقدر بـ11.5%، ويتيح البنك الأهلي الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع المصرف بحسب التعليمات وأسعار العوائد.

وبالنسبة للاسترداد الشهادة تكون في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية، فيما يمكن استردادها بعد مرور 6 أشهر من يوم العمل التالي للشراء بحسب القيمة المعدة في هذا الشأن.

مميزات شهادة الاستثمار ب

وعن مميزات الشهادة بحسب وصف البنك الأهلي المصري، يتم تلقائيا تجديدها بقيمتها الاسمية بالنسبة للأفراد الطبيعيين فقط، في تاريخ استحقاقها ما لم يتم استردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.

يمكن يصرف العائد من خلال ماكينات الصرف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.

كما يمكن إصدار الشهادات على سبيل الهبة أو التبرع وفقا للشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأن.