وزير الخارجية ونظيرته الكندية يبحثان تطورات الوضع في السودان

تلقى سامح شكري، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من وزيرة خارجية كندا، ميلاني چولي، اليوم الاثنين، لبحث تطورات الأوضاع في السودان، وتأثيرها على المدنيين، كما تم استعراض جهود مصر لوقف إطلاق النار بين أطراف الأزمة.

مناقشة تطورات الوضع في السودان

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية بأن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في السودان، حيث أعربت الوزيرة الكندية عن بالغ القلق تجاه الأوضاع الأمنية المتدهورة في السودان، وتأثيرها على المدنيين من أبناء الشعب السوداني والجاليات الأجنبية في السودان.

كما أبدت وزيرة الخارجية الكندية تطلعها للتعرف على تقييم الجانب المصري للوضع الحالي، وجهود مصر لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

جهود مصر لحل الأزمة في السودان

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري استعرض، خلال الاتصال، الجهود التي تضطلع بها مصر من أجل تثبيت وقف إطلاق النار، والاتصالات التي تقوم بها مع الأطراف الفاعلة إقليمياً ودولياً في هذا الشأن، بما في ذلك تنسيق ووحدة الرسائل التي يتم توجيهها إلى الأطراف السودانية، وضرورة الحيلولة دون تدخل أية أطراف خارجية بشكل يؤجج الصراع الجاري.

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة القادمة، من أجل تكثيف الجهود لمساعدة السودان على تجاوز الأزمة الراهنة.