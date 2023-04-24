تجديد حبس التشكيل العصابي المتهم بسرقة أبراج الكهرباء في الفيوم 15 يوما

أصدر قاضي المعارضات قرارا بتجديد حبس المتهمين في قضية سرقة أبراج الكهرباء في الفيوم، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

ضبط التشكيل العصابي

وتلقى قسم شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم، بلاغا من 3 خفراء لإحدى الشركات بتمكنهم من ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة نقل وشروعهما في سرقة برج كهربائي، وبحوزتهما 4 أنابيب أكسجين، وأنبوية بوتاجاز، ومنظم غاز.

وبالانتقال والفحص بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، يقيمان بمحافظة القاهرة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع 10 أشخاص لـ5 منهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزة أحدهم سيارة لنقل المسروقات، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة أبراج الكهرباء، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة القانونية المتوقعة على المتهمين

أما عن العقوبة المتوقعة، قال المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأضاف أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.